Мелони посоветовала Трампу сосредоточиться на поддержке собственной популярности

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Facebook призвала президента США Дональда Трампа прекратить беспочвенные нападки и посоветовала ему сосредоточиться на поддержании собственной популярности. Об этом сообщает УНН.

Детали

Мелони подчеркнула, что публичные выпады со стороны Трампа бессмысленны, и она больше не планирует возвращаться к обсуждению этой темы, поскольку подобные зрелища вредят единству западного мира.

Господин президент Трамп, эти непрерывные и беспочвенные атаки не имеют смысла. ... Моя популярность зависит от моей способности отстаивать национальные интересы Италии, и именно это я всегда и делала - написала Мелони.

Она добавила, что уровень ее поддержки среди избирателей никоим образом не связан с дружбой или отношениями с Трампом.

Контекст

Недавно между Дональдом Трампом и Джорджей Мелони вспыхнул публичный скандал после саммита G7 во Франции. Американский лидер заявил в интервью, что руководительница итальянского правительства якобы умоляла его сделать совместное фото, поскольку очень этого хотела.

Впоследствии Мелони обвинила Трампа в выдумке истории и упрекнула его в том, что он действует с гораздо большим уважением к врагам Запада, чем к старым, устоявшимся союзникам.

Мелони выступила против планов Трампа вывести американские войска из Италии