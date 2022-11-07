Мелитополь массово заселяют оккупанты: рашисты выгоняют местных из домов и строят оборонительные укрепления - мэр

Цитата

“Более половины жителей Мелитополя были эвакуированы на подконтрольную Украине территорию или за границу. В городе осталось до 60 тысяч мелитопольцев. Вместо этого город и район массово заселили оккупанты из россии - россияне, чеченцы, осетины, и т.д.”, – сообщил он.

Детали

Кроме этого, к востоку от Мелитополя – на Херсонском направлении – рашисты выселяют людей из домов и строят оборонительные укрепления, добавил он.

Так, в селе Поляновка Мелитопольского района, по данным мэра города, они “попросили” жителей переехать в другие населенные пункты. Через соседнюю Акимовку завезли в Поляновку бетонные плиты, снятые с водного канала. И превращают окружающую территорию в форпост.

Федоров также сообщил, что оккупанты захватили и другие села Мелитопольского района, в частности, заселились в пустые дома и расставили военную технику рядом с мирными жителями – в огородах и дворах.

Дополнение

Как писал УНН, во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты взялись за военную подготовку школьников, старшеклассников готовят к возможному участию в "доброботах".