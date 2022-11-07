Мелітополь масово заселяють окупанти: рашисти виганяють місцевих з будинків і будують оборонні укріплення - мер

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“Більше половини жителів Мелітополя евакуювались на підконтрольну Україні територію або за кордон. У місті залишилось до 60 тисяч мелітопольців. Натомість місто і район масово заселили окупанти з росії - росіяни, чеченці, осетини, тощо”, – повідомив він.

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Окрім цього, на сході від Мелітополя - на Херсонському напрямку - рашисти виселяють людей з будинків і будують оборонні укріплення, додав він.

Так, у селі Полянівка Мелітопольського району, за даними мера міста, вони “попросили” жителів переїхати в інші населені пункти. Через сусідню Якимівку завезли до Полянівки бетонні плити, зняті з водного каналу. Й перетворюють навколишню територію на форпост.

Федоров також повідомив, що окупанти захопили й інші села Мелітопольського району, зокрема, заселились в порожні будинки й розставили військову техніку поруч з мирними жителями - у городах і дворах.

Доповнення

Як писав УНН, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області російські окупанти взялися за військову підготовку школярів, старшокласників готують до можливої участі в "добробатах".