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Мексиканские политики призвали президента отменить визит в США

Мексиканские политики призвали президента отменить визит в США

Киев • УНН

 • 15510 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. Месиканские политики призвали президента Мексики Энрике Пенья Ньето отменить назначенный на 31 января визит в США после указа президента Дональда Трампа о начале строительства стены на границе двух стран. Такое мнение высказали в среду несколько известных мексиканских политиков, в том числе лидеры партий и члены Сената, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

"Трамп ясно дал понять, что переговоры с Мексикой будут идти на его условиях и по его программе, - написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сенатор Роберто Хиль Суарт.

Глава Партии Национальной действия Рикардо Анайя назвал "оскорблением" указ о строительстве стены за несколько дней до визита главы государства.

Аналогичное мнение высказала и Маргарита Савала, супруга бывшего президента Мексики Фелипе Кальдерона, которая намерена участвовать в выборах главы государства в 2018 году. "Необходимо пересмотреть (намерение совершить) визит", - написала она на своей странице в "Твиттере".

 

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