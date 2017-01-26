Мексиканские политики призвали президента отменить визит в США
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Месиканские политики призвали президента Мексики Энрике Пенья Ньето отменить назначенный на 31 января визит в США после указа президента Дональда Трампа о начале строительства стены на границе двух стран. Такое мнение высказали в среду несколько известных мексиканских политиков, в том числе лидеры партий и члены Сената, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
"Трамп ясно дал понять, что переговоры с Мексикой будут идти на его условиях и по его программе, - написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сенатор Роберто Хиль Суарт.
Глава Партии Национальной действия Рикардо Анайя назвал "оскорблением" указ о строительстве стены за несколько дней до визита главы государства.
Аналогичное мнение высказала и Маргарита Савала, супруга бывшего президента Мексики Фелипе Кальдерона, которая намерена участвовать в выборах главы государства в 2018 году. "Необходимо пересмотреть (намерение совершить) визит", - написала она на своей странице в "Твиттере".