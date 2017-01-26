Мексиканські політики закликали президента скасувати візит до США
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Месиканські політики закликали президента Мексики Енріке Пенья Ньєто скасувати призначенмй на 31 січня візит до США після указу президента Дональда Трампа про початок будівництва стіни на кордоні двох країн. Таку думку висловили в середу кілька відомих мексиканських політиків, у тому числі лідери партій і члени Сенату, передає УНН з посиланням на Associated Press.
“Трамп ясно дав зрозуміти, що переговори з Мексикою будуть йти на його умовах і за його програмою, — написав на своїй сторінці в мережі мікроблогів Twitter сенатор Роберто Хіль Суарт.
Глава Партії Національної дії Рікардо Анайя назвав “образою” указ про будівництво стіни за кілька днів до візиту глави держави.
Аналогічну думку висловила і Маргарита Савала, дружина колишнього президента Мексики Феліпе Кальдерона, яка має намір брати участь у виборах глави держави в 2018 році. “Необхідно переглянути (намір вчинити) візит”, — написала вона на своїй сторінці в “Твіттері”.