Мексиканские власти остановили около 800 мигрантов на границе юга страны

КИЕВ. 21 января. УНН. Около 800 мигрантов, которые пытались продолжить свой путь на север, были перехвачены мексиканскими властями рано утром в пятницу после того, как они ночью вышли из южного города Тапачула. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.