Мексиканские власти остановили около 800 мигрантов на границе юга страны
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Около 800 мигрантов, которые пытались продолжить свой путь на север, были перехвачены мексиканскими властями рано утром в пятницу после того, как они ночью вышли из южного города Тапачула. Об этом информирует УНН со ссылкой на Associated Press.
Детали
Мигранты прошли только около 15 километров в темноте, когда около 5 часов утра они были перехвачены Национальной гвардией и иммиграционной службой.
Мигранты были родом из Центральной Америки, Гаити, Венесуэлы и других стран.
В четверг сотни мигрантов вышли на акцию протеста у местных отделений иммиграционной службы и органов по предоставлению убежища, жалуясь на то, что процесс получения временного легального статуса идет слишком медленно. Мигранты уже давно говорят, что им не хватает работы и жилья для тысяч людей, которые месяцами ждут в Тапачуле решения своего иммиграционного статуса.
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В последние годы Мексика перегружена просьбами предоставить убежище. Некоторые мигранты рассматривают возможность остаться в Мексике как жизненно необходимый вариант, тогда как другие видят в этом просто способ получить документы, которые позволят им свободно пересекать Мексику и добраться до границы с США.
Тапачула также является домом для крупнейшего центра мигрантов в Латинской Америке.