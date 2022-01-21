Мексиканська влада зупинила близько 800 мігрантів на кордоні півдня країни
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Приблизно 800 мігрантів, які намагалися продовжити свій шлях на північ, були перехоплені мексиканською владою рано-вранці в п'ятницю після того, як вони вночі вийшли з південного міста Тапачула. Про це інформує УНН з посиланням на Associated Press.
Деталі
Мігранти пройшли лише близько 15 кілометрів у темряві, коли близько 5-ї години ранку вони були перехоплені Національною гвардією та імміграційною службою.
Мігранти були родом із Центральної Америки, Гаїті, Венесуели та інших країн.
У четвер сотні мігрантів вийшли на акцію протесту біля місцевих відділень імміграційної служби та органів з надання притулку, скаржачись на те, що процес набуття тимчасового легального статусу йде надто повільно. Мігранти вже давно кажуть, що їм не вистачає роботи та житла для тисяч людей, які місяцями чекають у Тапачулі на вирішення свого іміграційного статусу.
Додамо
В останні роки Мексика перевантажена проханнями надати притулок. Деякі мігранти розглядають можливість залишитися в Мексиці як життєво необхідний варіант, тоді як інші бачать у цьому просто спосіб отримати документи, що дозволяють їм вільно перетинати Мексику і діставатися кордону зі США.
Тапачула також є домом для найбільшого центру мігрантів у Латинській Америці.