Медучреждениям выплатили почти 1,7 млрд грн за лечение больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Национальная служба здоровья Украины за оказание помощи пациентам с COVID-19 или с подозрением на него выплатила медучреждениям почти 1,7 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НСЗУ.
"Всего за оказание помощи пациентам с COVID-19 или с подозрением на него НСЗУ на сегодня выплатила медучреждениям почти 1,7 млрд грн", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в бесплатный пакет услуг по лечению пациентов с COVID-19 в медучреждениях включено:
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- тестирование на COVID-19;
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- лабораторные и инструментальные исследования;
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- медпомощь в соответствии с отраслевыми стандартами;
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- кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключение к ИВЛ или ЭКМО при необходимости;
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- медикаментозная терапия и обезболивание при необходимости;
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- консультации врачей других специальностей.
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Напомним, ранее в НСЗУ отмечали, что предоставление экстренной медицинской помощи является бесплатным для пациента, для получения такой помощи не требуется декларация по семейным врачом.