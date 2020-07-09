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19 березня, 18:42 • 102394 перегляди

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19 березня, 18:06 • 145155 перегляди

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19 березня, 10:24 • 135369 перегляди

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Медзакладам виплатили майже 1,7 млрд грн за лікування хворих на COVID-19

Медзакладам виплатили майже 1,7 млрд грн за лікування хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 11181 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Національна служба здоров’я України за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 чи з підозрою на нього виплатила медзакладам майже 1,7 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НСЗУ.

"Загалом за надання допомоги пацієнтам із COVID-19 чи з підозрою на нього НСЗУ на сьогодні виплатила медзакладам майже 1,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в безоплатний пакет послуг з лікування пацієнтів із COVID-19 у медзакладах включено:

  • тестування на COVID-19;
  • лабораторні та інструментальні дослідження;
  • меддопомога відповідно до галузевих стандартів;
  • киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю;
  • медикаментозна терапія та знеболення за потреби;
  • консультації лікарів інших спеціальностей.

Нагадаємо, раніше у НСЗУ зазначали, що надання екстреної медичної допомоги є безоплатним для пацієнта, для отримання такої допомоги не потрібна декларація з сімейним лікарем.

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