Медзакладам виплатили майже 1,7 млрд грн за лікування хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Національна служба здоров’я України за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 чи з підозрою на нього виплатила медзакладам майже 1,7 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НСЗУ.
"Загалом за надання допомоги пацієнтам із COVID-19 чи з підозрою на нього НСЗУ на сьогодні виплатила медзакладам майже 1,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що в безоплатний пакет послуг з лікування пацієнтів із COVID-19 у медзакладах включено:
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- тестування на COVID-19;
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- лабораторні та інструментальні дослідження;
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- меддопомога відповідно до галузевих стандартів;
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- киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю;
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- медикаментозна терапія та знеболення за потреби;
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- консультації лікарів інших спеціальностей.
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Нагадаємо, раніше у НСЗУ зазначали, що надання екстреної медичної допомоги є безоплатним для пацієнта, для отримання такої допомоги не потрібна декларація з сімейним лікарем.