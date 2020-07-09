Медзакладам виплатили майже 1,7 млрд грн за лікування хворих на COVID-19

"Загалом за надання допомоги пацієнтам із COVID-19 чи з підозрою на нього НСЗУ на сьогодні виплатила медзакладам майже 1,7 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що в безоплатний пакет послуг з лікування пацієнтів із COVID-19 у медзакладах включено:



тестування на COVID-19;



лабораторні та інструментальні дослідження;



меддопомога відповідно до галузевих стандартів;



киснева підтримка, інтенсивна терапія та підключення до ШВЛ або ЕКМО за необхідністю;



медикаментозна терапія та знеболення за потреби;



консультації лікарів інших спеціальностей.



Нагадаємо, раніше у НСЗУ зазначали, що надання екстреної медичної допомоги є безоплатним для пацієнта, для отримання такої допомоги не потрібна декларація з сімейним лікарем.