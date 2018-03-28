Медреформа в Украине: рассказали, кто будет заниматься финансированием медицинских услуг

"НСЗУ является уполномоченным органом, который будет реализовывать политику государства с точки зрения финансирования медицинских услуг для граждан. Служба будет обеспечивать гарантированный государством пакет медицинской помощи и лекарственных средств. Впервые каждый гражданин будет знать, какой объем помощи, виды услуг могут гарантироваться государством бесплатно. Единственным заказчиком и плательщиком в этой системе станет НСЗУ. Прозрачная система финансирования на основе подушной ставки на первичном звене, плата за услугу на амбулаторном лечении и за случай лечения на стационарном лечении", - сообщил О.Петренко.

Кроме того, по его словам, уже в этом году будут проведены первые этапы медицинской реформы, в частности в апреле стартует программа "Врач для каждой семьи".

"Реальная реформа начнется с работы службы по оплате капитационной ставки (тариф за первичное медико-санитарное обслуживание - ред.) по договорам, которая будет проходить уже в июле этого года. Работа будет продолжаться в 2019 году, когда стационарные поставщики услуг будут приобщаться к работе. В 2020 году мы прогнозируем, что вся программа медицинских гарантий будет реализовываться через НСЗУ", - добавил А.Петренко.

Напомним, Премьер В.Гройсман просит украинцев потерпеть, пока проводится медреформа.