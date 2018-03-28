Медреформа в Україні: розповіли, хто займатиметься фінансуванням медичних послуг
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Національна служба здоров’я України буде реалізовувати політику держави з точки зору фінансування медичних послуг для громадян. Про це під час засідання уряду заявив керівник Національної служби здоров’я України Олег Петренко, передає кореспондент УНН.
"НСЗУ є уповноваженим органом, який буде реалізовувати політику держави з точки зору фінансування медичних послуг для громадян. Служба буде забезпечувати гарантований державою пакет медичної допомоги і лікарських засобів. Вперше кожен громадянин буде знати, який об’єм допомоги, які види послуги можуть гарантуватися державою безкоштовно. Єдиним замовником і платником в цій системі стане НСЗУ. Прозора система фінансування на основі подушної ставки на первинній ланці, плата за послугу на амбулаторному лікуванні і за випадок лікування на стаціонарному лікуванні", - повідомив О.Петренко.
Крім того, за його словами, вже цього року будуть проведені перші етапи медичної реформи, зокрема в квітні стартує програма "Лікар для кожної сім’ї".
"Реальна реформа почнеться з роботи служби по оплаті капітаційної ставки (тариф за первинне медико-санітарне обслуговування - ред.) за договорами, що буде відбуватися вже в липні цього року. Робота буде продовжуватись в 2019 році, коли стаціонарні надавачі послуг будуть долучатись до роботи. В 2020 році ми прогнозуємо, що вся програма медичних гарантій буде реалізовуватись через НСЗУ", - додав О.Петренко.
Нагадаємо, Прем'єр В.Гройсман просить українців потерпіти, поки проводиться медреформа.