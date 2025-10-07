Медицинский вертолет разбился на шоссе в США, у трех человек тяжелые травмы

В США медицинский вертолет разбился на автостраде Сакраменто, три человека получили тяжелые травмы, сообщают официальные лица, пишет УНН со ссылкой на CBS News.

Детали

Власти проводят расследование аварии медицинского вертолета на автостраде Сакраменто в понедельник вечером.

Пожарная служба Сакраменто сообщила, что медицинский вертолет REACH разбился вскоре после 19:00 по местному времени на шоссе.

На борту были три члена экипажа - пилот, медсестра и фельдшер. Все они были доставлены в местные больницы с тяжелыми травмами, сообщил капитан Джастин Сильвия из пожарной службы Сакраменто. На автостраде не пострадало ни одно транспортное средство.

Двух членов экипажа обнаружили на проезжей части, в то время как один из них оказался заблокированным под вертолетом, когда прибыл первый отряд спасателей, сообщил Сильвия. Капитан пожарной охраны и прохожие, оказавшие помощь, смогли снять вертолет с заблокированного члена экипажа.

По данным Калифорнийского дорожного патруля, движение по части шоссе перекрывали из-за аварии.

Причина катастрофы расследуется. Офис шерифа округа Сакраменто заявил, что содействует дорожной полиции.

