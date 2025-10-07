Медичний вертоліт розбився на шосе у США, у трьох людей тяжкі травми

$41.230.05
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 21768 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 51649 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 43137 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 45771 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 81293 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 33568 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 40108 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 66424 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 77791 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 92909 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сили безпілотних систем уразили рідкісну російську станцію РЕБ "Житель" (відео) 6 жовтня, 21:11 • 12062 перегляди
"Я вже фактично ухвалив рішення" - Трамп про постачання Україні ракет Tomahawk 6 жовтня, 21:36 • 15430 перегляди
Керівник Миколаївського КЕУ розтратив 1,4 млн грн, виділених на оборону країни 6 жовтня, 22:50 • 12839 перегляди
Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель 6 жовтня, 23:24 • 14918 перегляди
Російські загарбники втратили 1020 військових та 458 одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ 04:42 • 11061 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечері 6 жовтня, 12:01 • 37210 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня 6 жовтня, 08:19 • 47049 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій 6 жовтня, 06:06 • 81293 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чекліст 4 жовтня, 08:00 • 187633 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна 3 жовтня, 14:14 • 115243 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Ян Ліпавський
Дмитро Кулеба
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Харків
Державний кордон України
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля 6 жовтня, 18:42 • 13972 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля 4 жовтня, 11:30 • 67849 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса 3 жовтня, 17:13 • 64089 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час 3 жовтня, 16:00 • 139572 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа 3 жовтня, 07:40 • 71099 перегляди
Медичний вертоліт розбився на шосе у США, у трьох людей тяжкі травми

Київ • УНН

 • 958 перегляди

Медичний вертоліт REACH розбився на автостраді Сакраменто, троє членів екіпажу отримали тяжкі травми. Двох членів екіпажу виявили на проїжджій частині, одного заблокованим під гелікоптером.

Медичний вертоліт розбився на шосе у США, у трьох людей тяжкі травми

У США медичний вертоліт розбився на автостраді Сакраменто, троє людей отримали тяжкі травми, повідомляють офіційні особи, пише УНН з посиланням на CBS News.

Деталі

Влада проводить розслідування аварії медичного вертольота на автостраді Сакраменто в понеділок увечері.

Пожежна служба Сакраменто повідомила, що медичний гелікоптер REACH розбився невдовзі після 19:00 за місцевим часом на шосе.

На борту були три члени екіпажу - пілот, медсестра і фельдшер. Усіх їх доставили до місцевих лікарень з тяжкими травмами, повідомив капітан Джастін Сільвія з пожежної служби Сакраменто. На автостраді не постраждав жоден транспортний засіб.

Двох членів екіпажу виявили на проїжджій частині, у той час як один із них виявився заблокованим під гелікоптером, коли прибув перший загін рятувальників, повідомив Сільвія. Капітан пожежної охорони та перехожі, які надали допомогу, змогли зняти гелікоптер із заблокованого члена екіпажу.

За даними Каліфорнійського дорожнього патруля, рух частиною шосе перекривали через аварію. 

Причина катастрофи розслідується. Офіс шерифа округу Сакраменто заявив, що сприяє дорожній поліції.

У Сомалі розбився військовий вертоліт з вісьмома людьми на борту02.07.25, 16:05 • 1391 перегляд

Юлія Шрамко

Новини Світу
Сполучені Штати Америки