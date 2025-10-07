Медичний вертоліт розбився на шосе у США, у трьох людей тяжкі травми
Київ • УНН
Медичний вертоліт REACH розбився на автостраді Сакраменто, троє членів екіпажу отримали тяжкі травми. Двох членів екіпажу виявили на проїжджій частині, одного заблокованим під гелікоптером.
У США медичний вертоліт розбився на автостраді Сакраменто, троє людей отримали тяжкі травми, повідомляють офіційні особи, пише УНН з посиланням на CBS News.
Деталі
Влада проводить розслідування аварії медичного вертольота на автостраді Сакраменто в понеділок увечері.
Пожежна служба Сакраменто повідомила, що медичний гелікоптер REACH розбився невдовзі після 19:00 за місцевим часом на шосе.
На борту були три члени екіпажу - пілот, медсестра і фельдшер. Усіх їх доставили до місцевих лікарень з тяжкими травмами, повідомив капітан Джастін Сільвія з пожежної служби Сакраменто. На автостраді не постраждав жоден транспортний засіб.
Двох членів екіпажу виявили на проїжджій частині, у той час як один із них виявився заблокованим під гелікоптером, коли прибув перший загін рятувальників, повідомив Сільвія. Капітан пожежної охорони та перехожі, які надали допомогу, змогли зняти гелікоптер із заблокованого члена екіпажу.
За даними Каліфорнійського дорожнього патруля, рух частиною шосе перекривали через аварію.
Причина катастрофи розслідується. Офіс шерифа округу Сакраменто заявив, що сприяє дорожній поліції.
У Сомалі розбився військовий вертоліт з вісьмома людьми на борту02.07.25, 16:05 • 1391 перегляд