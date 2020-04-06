Медики за сутки 89 раз экстренно выезжали из-за подозрений на коронавирус: всех госпитализировали

"Система здравоохранения готовится к приему больных с коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко.

По его словам, сейчас большинство учреждений здравоохранения перепрофилированы для того, чтобы оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью.

"Мы делаем все для того, чтобы наша система здравоохранения не была парализована, когда будут увеличены массовые поступления и массовые случаи коронавирусной болезни. В то же время, мы можем предотвратить в таком количестве случаи, растянуть пик во времени и не допустить паралича системы здравоохранения. Например, за прошедшие сутки количество выездов экстренной медицинской помощи составило 13744 выезда. Из них выезды на вызовы с подозрением на COVID-19 было 89, из которых все 89 человек были госпитализированы в учреждения здравоохранения", - сообщил замминистра.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине средний прирост больных COVID-19 за почти две недели составляет 27%.