Медики за добу 89 разів екстрено виїжджали через підозри на коронавірус: всіх осіб госпіталізовано
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. За минулу добу кількість виїздів екстреної медичної допомоги становила 13 744 виїзди, з яких виїзди на виклики з підозрою на COVID-19 було 89. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Система охорони здоров’я готується до прийому хворих з коронавірусною хворобою", - сказав Ляшко.
З його слів, зараз більшість закладів охорони здоров’я перепрофільовані для того, щоб надавати медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою.
"Ми робимо все для того, щоб наша система охорони здоров’я не була паралізована, коли буде збільшено масові надходження і масові випадки коронавірусної хвороби. В той же час, ми можемо запобігти такій кількості випадків, розтягнути пік в часі і не допустити паралічу системи охорони здоров’я. Наприклад, за минулу добу кількість виїздів екстреної медичної допомоги становила 13 744 виїзди. З них виїзди на виклики з підозрою на COVID-19 було 89, з яких всі 89 осіб було госпіталізовано до закладів охорони здоров’я", - повідомив заступник міністра.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні середній приріст хворих на COVID-19 за майже два тижні становить 27%.