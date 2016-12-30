Медики столичной скорой о 2016 годе: выросло количество суицидов, ДТП и уголовных вызовов

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Врачи скорой констатируют, что общая напряженная ситуация в стране привела к увеличению криминальных случаев, в результате перестрелок, поножовщины и драк. Кроме того, прослеживается тенденция к увеличению количества суицидов людей разных возрастных групп, в том числе и детей. Об этом УНН в эксклюзивном комментарии рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

"Мы работаем в таких же условиях, как работает вся наша страна и мы ощущаем трудности и войну. В Киеве ощущается рост преступности. Об этом говорит рост общего количества вызовов. Вот сравнить 9 месяцев прошлого года и этого года, то почти на 100 тысяч выросло количество вызовов. Причем возросло количество криминальных случаев. Ежедневно поступает до 20 криминальных вызовов – огнестрельные ранения, ножевые, изнасилования и суицидальных случаев очень много. Летальных не очень много, но значительно возросло количество попыток. Среди тех, кто пытается свести счеты с жизнью есть и дети", - рассказала заместитель директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева по организационно-методической работе Ульяна Божко.

Она отметила, что увеличилось количество случаев госпитализации, составляет почти 45%-50% от выездов.

"Уменьшилось значительно количество безрезультатных вызовов. В сравнении с прошлым годом это ощутимая цифра. Ясно, что мы разгружаем первичную медико-санитарную помощь, сейчас в период эпидемии гриппа мы берем значительное количество этих проблем на себя. Работают все, но многие пациенты обращаются на "103", - сказала У.Божко.

По ее словам, не смотря на нагрузки количество бригад в скорой та же: 194 - днем и 114 - ночью.

Относительно медикаментозного обеспечения, то по ее словам, всего хватает.

Кроме того, за уходящий год было зафиксировано почти 7 тысяч родов на дому, за 9 месяцев в присутствии бригад было 60 родов.

По словам директора Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Анатолия Вершигоры, стало больше родов до приезда скорой помощи, потому что стало модно рожать дома в воде.

"Что касается суицидов, то во всем мире такая тенденция идет и следует обратить внимание. Очень много случаев суицида людей со злокачественными заболеваниями, которые заканчивают жизнь самоубийствами. То есть это говорит о том, что нужно развитие хосписной помощи, ведь человек, имеющий такую болезнь, должен безболезненно уйти в другую жизнь", - сказал он.

А.Вершигора также добавил, что в этом году было зафиксировано большее количество тяжелых ДТП с большим количеством пострадавших, и, в большинстве своем, - это наезды на пешеходов.

"Прошлый год показал статистически, что мы нужны, что без нас обойтись нельзя. Мы надеемся, что сохранимся, что на нас обратят внимание, что мы продолжим реформировать нашу службу, которая будет снабжена современным оборудованием, автомобилями, достойной зарплатой, чтобы можно было привлекать более квалифицированных людей. Все пункты, которые определил Минздрав по реформам мы поддерживаем 100%. Надеемся, что к приезду скорой помощи люди не будут равнодушными, что больницы будут более доброжелательны к бригадам скорой", - подытожил А.Вершигора.