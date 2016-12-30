Медики столичної швидкої про 2016 рік: зросла кількість суїцидів, ДТП та кримінальних викликів

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Лікарі швидкої констатують, що загальна напружена ситуація в країні призвела до збільшення кримінальних випадків, внаслідок перестрілок, поножовщини та бійок. Крім того, прослідковується тенденція до збільшення кількості суїцидів людей різних вікових груп, в тому числі і дітей. Про це УНН в ексклюзивному коментарі розповіли в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва.

"Ми працюємо в таких самих умовах, як працює вся наша країна і ми відчуваємо труднощі і війну. У Києві відчувається зростання злочинності. Про це говорить зростання загальної кількості викликі. От порівняти 9 місяців минулого року і цього року, то майже на 100 тисяч зросла кількість викликів. Причому зросла кількість саме кримінальних випадків. Щодня надходить до 20 кримінальних викликів – вогнепальні поранення, ножові, зґвалтування і суїцидальних випадків дуже багато. Летальних не дуже багато, але значно зросла кількість спроб. Серед тих. хто намагається звести рахунки із життям є й діти", - розповіла заступник директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва з організаційно-методичної роботи Уляна Божко.

Вона зазначила, що збільшилася кількість випадків госпіталізації і становить майже 45%-50% від виїздів.

"Зменшилась значно кількість безрезультатних викликів. У порівнянні з минулим роком це відчутна цифра. Ясно, що ми розвантажуємо первинну медико-санітарну допомогу, зараз в період епідемії грипу ми беремо значну кількість цих викликів на себе. Працюють усі, але багато пацієнтів звертаються на "103", - сказала У.Божко.

За її словами, не дивлячись на навантаження кількість бригад у швидкій та ж сама: 194 - вдень і 114 - вночі.

Щодо медикаментозного забезпечення, то за її словами, всього вистачає.

Крім того, за рік, що минає, було зафіксовано майже 7 тисяч пологів на дому, за 9 місяців в присутності бригад було 60 пологів.

За словами директора Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Анатолія Вершигори, стало більше пологів до приїзду швидкої допомоги, бо стало модно народжувати вдома у воді.

"Щодо суїцидів, то у всьому світі така тенденція йде і слід звернути увагу. Дуже багато випадків суїциду людей зі злоякісними захворюваннями, які закінчують життя самогубствами. Тобто це говорить про те, що потрібен розвиток хоспісної допомоги, адже людина, яка має таку хворобу, повинна безболісно піти в інше життя", - сказав він.

А.Вершигора також додав, що цього року було зафіксовано більше важких ДТП з більшою кількістю потерпілих, і, у більшості своїй, - це наїзди на пішоходів.

"Минулий рік показав статистично, що ми потрібні, що без нас обійтись не можна. Ми сподіваємось, що збережемось, що на нас звернуть увагу, що ми продовжимо реформувати нашу службу, яка буде забезпечена сучасними обладнанням, автомобілями, достойною зарплатою, щоб можна було залучати більше кваліфікованих людей. Всі пункти, які визначило МОЗ по реформами ми підтримуємо 100%. Сподіваємося, що до проїзду швидкої допомоги люди не будуть байдужими, що лікарні були більш доброзичливі до бригад швидкої", - підсумував А.Вершигора.