Медики из семи больниц в Кировоградской области находятся на самоизоляции
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Некоторые медики семи больниц Кировоградской области, контактировавшие с больными COVID-19, находятся на самоизоляции до получения результатов ПЦР-диагностики. Об этом сегодня, 7 апреля, журналистам сообщил начальник департамента здравоохранения Кировоградской ОГА Олег Рыбальченко, передает корреспондент УНН.
На самоизоляции находятся медики областной больницы, областного госпиталя для ветеранов войны, Центральной городской больницы Кропивницкого, Долинской ЦРБ, ЦРБ Кропивницкого района, больницы "Ацинус" и Новомиргородской ЦРБ.
Работники смогут вернуться к исполнению своих обязанностей, когда получат отрицательные результаты обследований на коронавирус из лабораторного центра.
Напомним, по состоянию на 7 апреля, в Кировоградской пока лабораторным методом подтверждено 54 случая заболевания COVID-19, из которых 1 - летальный. Среди больных - 21 медик.