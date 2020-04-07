Медики из семи больниц в Кировоградской области находятся на самоизоляции

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64836 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76634 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89969 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87854 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104297 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87768 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102940 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105936 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130988 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130333 просмотра

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Актуальное
Медики из семи больниц в Кировоградской области находятся на самоизоляции

Медики из семи больниц в Кировоградской области находятся на самоизоляции

Киев  •  УНН

 • 13554 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 апреля. УНН. Некоторые медики семи больниц Кировоградской области, контактировавшие с больными COVID-19, находятся на самоизоляции до получения результатов ПЦР-диагностики. Об этом сегодня, 7 апреля, журналистам сообщил начальник департамента здравоохранения Кировоградской ОГА Олег Рыбальченко, передает корреспондент УНН.

На самоизоляции находятся медики областной больницы, областного госпиталя для ветеранов войны, Центральной городской больницы Кропивницкого, Долинской ЦРБ, ЦРБ Кропивницкого района, больницы "Ацинус" и Новомиргородской ЦРБ.

Работники смогут вернуться к исполнению своих обязанностей, когда получат отрицательные результаты обследований на коронавирус из лабораторного центра.

Напомним, по состоянию на 7 апреля, в Кировоградской пока лабораторным методом подтверждено 54 случая заболевания COVID-19, из которых 1 - летальный. Среди больных - 21 медик.

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