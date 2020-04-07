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Медики з семи лікарень на Кіровоградщині знаходяться на самоізоляції

Медики з семи лікарень на Кіровоградщині знаходяться на самоізоляції

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 квітня. УНН. Деякі медики семи лікарень Кіровоградщини, які контактували з хворими на COVID-19, знаходяться на самоізоляції до отримання результатів ПЛР-діагностики. Про це сьогодні, 7 квітня, журналістам повідомив начальник департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко, передає кореспондент УНН.

На самоізоляції знаходяться медики обласної лікарні, обласного госпіталю для ветеранів війни, Центральної міської лікарні Кропивницького, Долинської ЦРЛ, ЦРЛ Кропивницького району, лікарні “Ацинус” та Новомиргородської ЦРЛ.

Працівники зможуть повернутися до виконання своїх обов’язків, коли отримають негативні результати обстежень на коронавірус з лабораторного центру.

Нагадаємо, станом на 7 квітня, на Кіровоградщині наразі лабораторним методом підтверджено 54 випадки захворювання на COVID-19, із яких 1 - летальний. Серед хворих – 21 медик.

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