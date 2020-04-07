На Кіровоградщині серед інфікованих коронавірусом наразі 21 медик
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. На Кіровоградщині наразі лабораторним методом підтверджено 54 випадки захворювання на COVID-19, із яких 1 - летальний. Серед числа хворих – 21 медик. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Кіровоградської ОДА.
"На COVID-19 захворіли 40 мешканців Кропивницького, шестеро мешканців Кропивницького району та троє мешканців Долинського району. Окрім цього, під час перебування в Кіровоградській обласній лікарні коронавірус підтвердили у пацієнтки з села Мар'ївка Компаніївського району, 1 чоловіка з села Паліївка Маловисківського району та 1 чоловіка з смт. Вільшанка. Вони продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні. Серед хворих на коронавірус є і медики. Наразі йдеться про 18 працівників обласного госпіталю та трьох працівників обласної лікарні", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що загалом на Кіровоградщині 23 людини, хворих на COVID-19, мають легкий перебіг хвороби й перебувають вдома на самоізоляції. 30 людей госпіталізовані. Із них 2 - у Долинській ЦРЛ, 18 - у Центральній міській лікарні у Кропивницькому, 10 - у Кіровоградській обласній лікарні.
Окрім того, 9 пацієнтів знаходяться у важкому стані з причин, непов'язаних безпосередньо з COVID-19. Зокрема йдеться про серцево-судинні захворювання, політравми й кому. 17 пацієнтів - у середньому стані важкості, 4 пацієнти - у стані ближче до задовільного.
Нагадаємо, станом на 6 квітня, на Кіровоградщині коронавірус був підтверджений у 13 медиків, які контактували з хворими на пневмонію.