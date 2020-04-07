В Кировоградской области коронавирусом на данный момент заразился 21 медик

"На COVID-19 заболели 40 жителей Кропивницкого, шестеро жителей Кропивницкого района и трое жителей Долинского района. Кроме этого, во время пребывания в Кировоградской областной больнице коронавирус подтвердили у пациентки из села Марьевка Компаниевского района, у 1 человека из села Палеевка Маловысковского района и у 1 человека из пгт. Малиновка. Они продолжают находиться на стационарном лечении. Среди больных коронавирусом есть и медики. Речь идет о 18 работниках областного госпиталя и трех работниках областной больницы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в Кировоградской области 23 человека, больных COVID-19, имеют легкий ход болезни и находятся дома на самоизоляции. 30 человек госпитализированы. Из них 2 - в Долинской ЦРБ, 18 - в Центральной городской больнице в Кропивницком, 10 - в Кировоградской областной больнице.

Кроме того, 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии из причин, не связанных непосредственно с COVID-19. В частности речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, политравмах и коме. 17 пациентов - в среднем состоянии тяжести, 4 пациента - в состоянии ближе к удовлетворительному.

Напомним, по состоянию на 6 апреля, в Кировоградской области коронавирус был подтвержден у 13 медиков, которые контактировали с больными пневмонией.