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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 67928 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 80218 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Кировоградской области коронавирусом на данный момент заразился 21 медик

В Кировоградской области коронавирусом на данный момент заразился 21 медик

Киев  •  УНН

 • 12691 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Кировоградской области на данный момент лабораторным методом подтверждено 54 случая заболевания на COVID-19, из которых 1 - летальный. В числе больных - 21 медик. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кировоградской ОГА.

"На COVID-19 заболели 40 жителей Кропивницкого, шестеро жителей Кропивницкого района и трое жителей Долинского района. Кроме этого, во время пребывания в Кировоградской областной больнице коронавирус подтвердили у пациентки из села Марьевка Компаниевского района, у 1 человека из села Палеевка Маловысковского района и у 1 человека из пгт. Малиновка. Они продолжают находиться на стационарном лечении. Среди больных коронавирусом есть и медики. Речь идет о 18 работниках областного госпиталя и трех работниках областной больницы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что всего в Кировоградской области 23 человека, больных COVID-19, имеют легкий ход болезни и находятся дома на самоизоляции. 30 человек госпитализированы. Из них 2 - в Долинской ЦРБ, 18 - в Центральной городской больнице в Кропивницком, 10 - в Кировоградской областной больнице.

Кроме того, 9 пациентов находятся в тяжелом состоянии из причин, не связанных непосредственно с COVID-19. В частности речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, политравмах и коме. 17 пациентов - в среднем состоянии тяжести, 4 пациента - в состоянии ближе к удовлетворительному.

Напомним, по состоянию на 6 апреля, в Кировоградской области коронавирус был подтвержден у 13 медиков, которые контактировали с больными пневмонией.

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