Медики рассказали действенные средства от усталости
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Медики оказали советы, как избавиться от усталости. Об этом на своей странице в Facebook рассказал Центр общественного здоровья Украины, передает УНН.
К действенным средствам от усталости медики отнеси:
- полноценный сон. Детям с 6 до 12 лет рекомендуют спать 9-12 часов, в возрасте 13-18 лет от 8 до 10 часов, а взрослым не менее 7 часов в сутки. Кроме того, перед сном рекомендуют снизить эмоциональную нагрузку и отказаться от эмоциональных фильмов, социальных сетей и т.д.;
- регулярная физическая нагрузка. Снизить уровень усталости поможет любая физическая активность, главное - заниматься спортом на постоянной основе;
- смена деятельности. Рекомендуют рационально распределять время для работы и отдыха, а также чередовать физический труд с умственным;
- чувство юмора и оптимизм. Большое влияние на здоровье имеют эмоции. Поэтому медики рекомендуют снизить эмоциональные переживания и строить доброжелательные и толерантные взаимоотношения. А также наполнять жизнь любимыми занятиями и хобби;
- режим питания. Для здорового функционирования органов и систем человека рекомендуют правильно организовывать режим питания, в соответствии со своими возрастными потребностями и энергозатратами;
- распределение задач по приоритетности. При высокой нагрузке рекомендуют уменьшить количество запланированных задач, делать паузы в работе и выходить на свежий воздух на 20-30 мин.;
- отказ от вредных привычек. Не стоит расслабляться с помощью курения и алкоголя, ведь они на самом деле истощают организм и усиливают усталость человека.
Напомним, медик рассказал, как восстановиться после переутомления.