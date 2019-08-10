Медики розповіли дієві засоби від утоми
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Медики надали поради, як позбутися втоми. Про це на своїй сторінці в Facebook розповів Центр громадського здоров'я України, передає УНН.
До дієвих засобів від утоми медики віднеси:
- повноцінний сон. Дітям з 6 до 12 років рекомендують спати 9-12 годин, у віці 13-18 років від 8 до 10 годин, а дорослим не менше 7 годин на добу. Крім того, перед сном рекомендують знизити емоційне навантаження та відмовитися від емоційних фільмів, соціальних мереж тощо;
- регулярне фізичне навантаження. Знизити рівень утоми допоможе будь-яка фізична активність, головне – займатися спортом на постійній основі;
- зміна діяльності. Рекомендують раціонально розподіляти час для роботи та відпочинку, а також чергувати фізичну працю з розумовою;
- почуття гумору та оптимізм. Великий вплив на здоров'я мають емоції. Тому медики рекомендують знизити емоційні переживання і будувати доброзичливі та толерантні взаємини. А також наповнювати життя улюбленими заняттями та хобі;
- режим харчування. Для здорового функціонування органів та систем людини рекомендують правильно організовувати режим харчування, відповідно до своїх вікових потреб та енергозатрат;
- розподіл завдань за пріоритетністю. При високому навантаженні рекомендують зменшити кількість запланованих задач, робити паузи у роботі і виходити на свіже повітря на 20-30 хв;
- відмова від шкідливих звичок. Не варто розслаблятися за допомогою куріння та алкоголю, адже вони насправді виснажують організм та посилюють утому людини.
Нагадаємо, медик розповів, як відновитися після перевтоми.