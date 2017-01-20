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Медики получили выговоры за смерть младенца в Кропивницком

Медики получили выговоры за смерть младенца в Кропивницком

Киев • УНН

 • 13254 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 января. УНН. Пятеро медицинских работников родильного дома № 2 в Кропивницком, которые были задействованы в обследовании и приеме родов у жены участника АТО, получили выговоры за смерть новорожденного ребенка. Об этом во время пресс-конференции в горсовете сообщила начальник управления здравоохранения Оксана Макарук, передает корреспондент УНН.

"Этот случай мы разобрали, была создана комиссия при управлении здравоохранения. В комиссию входили высококвалифицированные врачи и юрист. Комиссия провела служебное расследование и дала квалифицированное заключение, определив причины, которые привели к такой трагической ситуации, определила, виновных, дала рекомендации относительно наших дальнейших действий ", - сообщила О.Макарук.

Согласно информации, ребенок родился в результате кесарева сечения. Его состояние было тяжелое, в результате он  прожил  всего 6часов. Причина - акушерская кровопотеря беременной. Женщине вовремя провели родоразрешение, в течение 15 минут была развернута операционная, квалифицированными действиями персонала ей удалось сохранить репродуктивную функцию. Но наряду с этим, были выявлены существенные недостатки при ведении беременной в женской консультации. Было установлено, что роженица регулярно посещала акушера-гинеколога. Но у нее было низкое расположение плаценты, поэтому, по всем стандартам, необходимо было дополнительное наблюдение, а именно - УЗИ. В случае, если бы ситуация не изменилась с развитием беременности, ее должны были планово госпитализировать до родоразрешения. Врач назначала проведения этих обследований, но они не были выполнены. Однако, медик должен был проконтролировать выполнение назначений, мотивировать пациента, а в случае категорического отказа - оформить его в письменном виде.

"Это не было выполнено, поэтому недостаточное наблюдение стало пусковым фактором, следствие чего мы имеем", - отметила чиновница.

Напомним, в роддоме № 2 им.Святой Анны в начале января умер новорожденный .

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