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Медики отримали догани через смерть немовляти в Кропивницькому

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 20 січня. УНН. П’ятеро медичних працівників пологового будинку № 2 у Кропивницькому, які були задіяні в обстеженні та прийомі пологів у дружини учасника АТО, отримали догани через смерть новонародженої дитини. Про це під час прес-конференції в міськраді поінформувала начальник управління охорони здоров’я Оксана Макарук, передає кореспондент УНН.

“Цей випадок ми розібрали, була створена комісія при управлінні охорони здоров’я. В комісію входили висококваліфіковані лікарі та юрист. Комісія провела службове розслідування і дала кваліфікований висновок, визначивши причини, які призвели до такої трагічної ситуації, визначила, винних, дала рекомендації стосовно наших подальших дій”, — повідомила О.Макарук.

Згідно з інформацією, дитина народилася в результаті кесаревого розтину. Її стан був тяжкий, в результаті вона прожила всього 6 годин. Причина — акушерська крововтрата вагітної. Жінці вчасно провели родорозрішення, протягом 15 хвилин було розгорнуто операційну, кваліфікованими діями персоналу їй вдалося зберегти репродуктивну функцію. Але поряд з цим, було виявлено суттєві недоліки при веденні вагітної в жіночій консультації. Було встановлено, що породілля регулярно відвідувала акушера-гінеколога. Але в неї було низьке розташування плаценти, тож, за всіма стандартами, необхідне було додаткове спостереження, а саме — УЗД. У разі, коли б ситуація не змінилася з розвитком вагітності, її мали планово госпіталізувати до родорозрішення. Лікар призначала проведення цих обстежень, але вони не були виконані. Однак, медик мав проконтролювати виконання призначень, мотивувати пацієнта, а, у разі категоричної відмови — оформити її письмово.

“Це не було виконано, тож недостатнє спостереження стало пусковим фактором, наслідок чого ми маємо”, — зазначила чиновниця.

Нагадаємо, в пологовому будинку № 2 ім.Святої Анни на початку січня помер новонароджений.

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