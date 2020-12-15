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Медики массово в сетях распространяют видео с требованием повысить зарплаты, иначе - забастовка

Киев • УНН

 • 25284 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Представители медицинской отрасли Украины массово отправляют видеообращения в СМИ и Telegram-каналы с требованием к властям выполнить обещания и поднять зарплаты. В случае отказа - врачи устроят национальную забастовку, передает УНН.

Медики массово в сетях распространяют видео с требованием повысить зарплаты, иначе - забастовка

Врачи требуют от депутатов повышения зарплат. В любом случае, это понятно из многочисленных видео в сети Интернет.

Вчера медики начали национальный флешмоб #врятуйлікаря.

На видео врачи говорят, что их зарплаты 7000, 8000, 6000 гривен и они настолько устали, что не стесняются говорить, что денег нет даже на еду.

"Мой должностной оклад - 5385 гривен. С такой зарплатой, как сейчас, мы прожить не можем. Мне очень хочется надеяться, что вы, как народные депутаты - будете заботиться о будущем нашей страны, о том, какой будет наша нация. Надеюсь на ваш ум, по ваше человечное отношение к медицинским работникам", - говорит в одном из видео врач детской противотуберкулезной больницы Владимир Кудимов.

Источники в медассоциациях подтверждают, что если Верховная Рада проголосует за бюджет, в котором будут проигнорированы интересы медиков - врачи выйдут на национальную забастовку.

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