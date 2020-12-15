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Медики масово у мережах поширюють відео з вимогою підвищити зарплати, інакше - страйк

Київ • УНН

 • 25284 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Представники медичної галузі України масово надсилають відеозвернення у ЗМІ і Telegram-канали з вимогою до влади виконати обіцянки і підняти зарплати. У разі відмови - лікарі влаштують національний страйк, інформує УНН.

Медики масово у мережах поширюють відео з вимогою підвищити зарплати, інакше - страйк

Лікарі вимагають від депутатів підвищення зарплат. У будь-якому разі, це зрозуміло із численних відео у мережі Інтернет.

Вчора медики почали національний флешмоб #врятуйлікаря.

На відео лікарі кажуть, що їх зарплати 7000, 8000, 6000 гривень і вони настільки втомилися, що не соромляться говорити, що грошей немає навіть на їжу.

"Мій посадовий оклад - 5385 гривень. З такою зарплатою, як зараз, ми прожити не можемо. Мені дуже хочеться сподіватися, що ви, як народні депутати - будете піклуватися про майбутнє нашої країни, про те, якою буде наша нація. Сподіваюся на ваш розум, на ваше людяне ставлення до медичних працівників", - говорить в одному з відео лікар дитячої протитуберкульозної лікарні Володимир Кудімов.

Джерела у медассоціаціях підтверджують, що якщо Верховна Рада проголосує за бюджет, в якому будуть проігноровані інтереси медиків, - лікарі вийдуть на національний страйк.

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