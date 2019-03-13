Медик рассказал, кому не стоит соблюдать пост

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Великий пост - самый строгий из всех христианских постов. Он длится 48 дней и предусматривает отказ от употребления целого ряда продуктов. Однако людям с инфекционными и хроническими болезнями не стоит соблюдать пост, чтобы не ухудшить состояние своего здоровья. Об этом сообщил главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка в комментарии журналисту УНН.

"Есть определенные ограничения, особенно, если мы говорим о людях с хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, людей после изнурительных болезней, которые находятся на реабилитации. Также пост противопоказан людям с инфекционными заболеваниями, такими как туберкулез, гепатит, СПИД, острыми респираторными инфекциями", - отметил Стойка.

По его словам, таким людям важно все же придерживаться полноценного и разнообразного питания, в частности, им нужны животные белки - именно то, что ограничивает пост.

Кроме того, есть люди с определенными заболеваниями, но которым можно соблюдать пост, например, с поджелудочно-кишечными расстройствами. Таким людям следует консультироваться с врачом по этому вопросу.

Также, по словам медика, соблюдение поста может негативно повлиять и на людей, в рацион которых обычно входит много мяса.

"Если люди ели много мяса, а потом резко выключают его, то это может плохо повлиять на состояние человека. Желательно постепенно себя приучать к этому", - отметил Стойка.

Некоторым людям очень трудно изменить свои пищевые привычки, поэтому медик рекомендует постепенно заменять животные белки на растительные.

Если человек здоров, то ограничения во время поста, по словам Стойки, для нее нормальные. Они побуждают более разнообразно питаться растительной пищей, употреблять больше бобов, которые содержат незаменимые аминокислоты.

По словам медика, в диетическом плане пост побуждает к ревизии своего питания и изменению своих пищевых привычек.

"Пост положительно влияет, но надо обратить внимание на советы о здоровом питании и на способы приготовления пищи. Он учит питаться как грамотные вегетарианцы - полезно и более разнообразно", - добавил Стойка.

Как сообщал УНН, у православных и греко-католиков начался Великий пост.

Напомним, Епифаний посоветовал больным не отказываться от поста полностью.

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