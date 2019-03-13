Медик розповів, кому не варто дотримуватися посту

"Є певні обмеження, особливо, якщо ми говоримо про людей з хронічними захворюваннями, наприклад, цукровим діабетом, людей після виснажливих хвороб, які перебувають на реабілітації. Також піст протипоказаний людям з інфекційними захворюваннями, такими як туберкульоз, гепатит, СНІД, гострими респіраторними інфекціями", - зазначив Стойка.

За його словами, таким людям важливо все ж таки дотримуватися повноцінного та різноманітного харчування, зокрема, їм потрібні тваринні білки – саме те, що обмежує піст.

Крім того, є люди з певними захворюваннями, але яким можна дотримуватися посту, наприклад, з підшлунково-кишковими розладами. Таким людям варто консультуватися з лікарем стосовно цього питання.

Також, за словами медика, дотримання посту може негативно вплинути і на людей, у раціон яких зазвичай входить багато м’яса.

"Якщо люди їли багато м’яса, а потім різко виключають його, то це може погано вплинути на стан людини. Бажано поступово себе привчати до цього", - зазначив Стойка.

Деяким людям дуже важко змінити свої харчові звички, тому медик рекомендує поступово заміняти тваринні білки на рослинні.

Якщо людина здорова, то обмеження під час посту, за словами Стойка, для неї нормальні. Вони спонукають більш різноманітно харчуватися рослинною їжею, вживати більше бобів, які містять незамінні амінокислоти.

За словами медика, у дієтичному плані піст спонукає до ревізії свого харчування та зміни своїх харчових звичок.

"Піст позитивно впливає, але треба звернути увагу на поради про здорове харчування і на способи приготування їжі. Він вчить харчуватися як грамотні вегетаріанці – корисно та більш різноманітно", - додав Стойка.

Як повідомляв УНН, у православних і греко-католиків розпочався Великий піст.

Нагадаємо, Епіфаній порадив хворим не відмовлятися від посту повністю.