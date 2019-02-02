Медик пояснил, чем опасно позднее родительство

"С возрастом мы накапливаем некие болезни, которые могут становиться хроническими, и к 30 годам многие люди имеют некие хронические заболевания – например, хронический холецистит, хронический пиелонефрит, и все это может сказываться на течении беременности, в меньшей степени – на течение родов. Кроме того, к этому возрасту человек может пропустить через себя много всяких болезней и вредных привычек", - отметил врач.



При этом медик добавил, что пары, которые становятся родителями в зрелом возрасте, подходят к родительству более осознано – для них ребенок – это чаще "запланированное, запрограммированное событие", и если они решаются на рождение малыша, то они обеспечат его всем необходимым, тогда как у молодых людей часто все пущено на самотек.



"У молодых больше присутствует чувства, больше любви, больше эмоций, рождение ребенка происходит на эмоциональном подъеме отношений мужчины и женщины. Да и сами организмы молодых более здоровы, это правда. У них рождаются более здоровые и более крепкие, более выживаемые дети, чем у возрастных родителей. По той же причине – они еще сами здоровые, они еще не успели пропустить через себя кучу болезней", - подчеркнул медик.



Напомним, по мнению психологов, пары, которые впервые становятся родителями в более позднем возрасте, больше времени и внимания посвящают ребенку и более сознательно относятся к своим родительским обязанностям, чем молодые супруги.



Государственная служба статистики обнародовала данные об уменьшении численности населения Украины на 208,8 тысяч человек за период с января по ноябрь прошлого года.