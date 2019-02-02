Медик пояснив, чим небезпечне пізнє батьківство

"З віком ми накопичуємо якісь хвороби, які можуть ставати хронічними, і до 30 років багато людей мають якісь хронічні захворювання - наприклад, хронічний холецистит, хронічний пієлонефрит, і все це може позначатися на перебігу вагітності, в меншій мірі - на перебіг пологів. Крім того, до цього віку людина може пропустити через себе багато всяких хвороб і шкідливих звичок ", - зазначив лікар.



При цьому медик додав, що пари, які стають батьками в зрілому віці, підходять до батьківства більш усвідомлено - для них дитина - це найчастіше "запланована, запрограмована подія", і якщо вони вирішуються на народження малюка, то вони забезпечать його всім необхідним, тоді як у молодих людей часто все пущено на самоплив.



"У молодих більше присутні почуття, більше любові, більше емоцій, народження дитини відбувається на емоційному підйомі стосунків чоловіка і жінки. Та й самі організми молодих здоровіші, це правда. У них народжуються більш здорові і більш міцні, більш виживати діти, ніж у вікових батьків. З тієї ж причини - вони ще самі здорові, вони ще не встигли пропустити через себе купу хвороб", - підкреслив медик.



Нагадаємо, на думку психологів, пари, які вперше стають батьками в більш пізньому віці, більше часу і уваги присвячують дитині і більш свідомо ставляться до своїх батьківських обов'язків, ніж молоде подружжя.



Державна служба статистики оприлюднила дані про зменшення чисельності населення України на 208,8 тисяч осіб за період з січня по листопад минулого року.