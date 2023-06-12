Медицинское страхование во время войны работает

Как именно работает медицинское страхование

С первого дня войны страховая ARX покрывала все обращения по полисам медицинского страхования, кроме случаев, когда обращение напрямую связано с войной, военными действиями, воздействием оружия и боеприпасов.

Медицинский ассистанс ARX работает в штатном режиме, круглосуточно. Застрахованные обращаются в компанию путем вызова на горячую линию и отправки текстовых сообщений в чаты, а также с помощью мобильного приложения MyARX. В этом приложении есть возможность хранить онлайн все свои договоры, что очень удобно, потому что позволяет просмотреть все условия страхования, где бы вы ни были.

Во время войны компания ARX существенно расширила для застрахованных возможность получить компенсацию в случае самостоятельной организации медицинской услуги и ее оплаты.

Для этого достаточно обратиться к чат-боту в мессенджерах или мобильном приложении, выбрав соответствующий пункт меню и отправить фотокопии документов об оплате медицинской услуги. Специалисты по урегулированию свяжутся с клиентом в случае необходимости каких-либо уточнений. Срок получения компенсации – от 2-3 рабочих дней.

Какие конкретные страховые программы предлагаются гражданам Украины? Медицинская программа ARXiMED обеспечит потребность в качественных медицинских услугах!

Основные преимущества медицинского страхования ARXiMED:

Качественный сервис и доступ к лучшим медицинским учреждениям Украины

Частный медицинский сервис отличается высоким качеством предоставления услуг: нет длинных очередей каждому пациенту уделяется должное внимание.

В зависимости от выбранной программы (Bronze, Silver, Silver Plus, Gold, Gold Plus) медицинская страховка покрывает расходы на лабораторные исследованияя, консультации лучших врачей, проведение диагностических процедур, стационар и другие медицинские услуги. Это позволяет получать высококачественную медицинскую помощь именно тогда, когда требуется без лишнего стресса.

Дистанционные консультации врачей

В такие беспокойные времена очень важно иметь возможность получать медицинские консультации онлайн.

ARXiMED предоставляет такую возможность: пациенты смогут получить дистанционные консультации (так называемая "телемедицина") даже с узкими специалистами, что может быть полезно как для тех, кто сменил место жительства, так и для тех, кто по разным причинам не имеет возможности посетить врача лично.

Оплата частями

Программа ARХiMED предлагает оплату частями, что очень удобно для семейного финансового планирования. Защита от внезапных расходов на медицинские услуги позволяет сэкономить значительную сумму средств.

При этом можно застраховать всю семью: программы рассчитаны на возраст от 1 до 75 лет.

Экономия средств

Медицинский полис ARХiMED предусматривает франшизу (частичную оплату средств самим клиентом), поэтому вы самостоятельно можете решать, сколько готовы тратить на медицинское обслуживание.

Годовое покрытие в зависимости от выбранной программы страхования составляет 100000 грн, 200000 грн и 500000 грн соответственно

Программа ARXiMED предлагает помощь в поиске медикаментов, а именно предоставление информации о наличии медикаментов в аптеках города и их стоимость.

Договор может быть заключён на 1 год с возможностью возобновления на следующий.

Медицинское страхование позволяет обеспечить вас и вашу семью качественной защитой от неожиданных проблем со здоровьем.

Со страховым полисом расходы будут намного меньше, чем без него, поэтому стоит задуматься о медицинском страховании от надежной страховой компании.