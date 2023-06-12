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Медичне страхування під час війни працює

Київ • УНН

 • 846903 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Попри військові дії, медичне страхування в Україні існує та допомагає українцям у складні часи. Надійні страхові продовжили свою діяльність, пропонуючи продукти як компаніям, так і фізичним особам.

Медичне страхування під час війни працює

Як саме працює медичне страхування

З першого дня війни страхова ARX покривала усі звернення за полісами медичного страхування, окрім випадків, коли звернення прямо пов’язано з війною, воєнними діями, впливом зброї та боєприпасів.

Медичний асистанс ARX працює у звичайному режимі, цілодобово. Застраховані звертаються до компанії шляхом дзвінка на гарячу лінію та надсилання текстових повідомлень у чати, а також за допомогою мобільного додатку MyARX. У цьому додатку є можливість зберігати онлайн усі свої договори, що дуже зручно, бо це дозволяє переглянути всі умови страхування, де б ви не були.

Під час війни компанія ARX суттєво розширила для застрахованих можливості отримати компенсацію в разі самостійної організації медичної послуги та її оплати.

Для цього достатньо лише звернутися до чат-боту в месенджерах або мобільному додатку, обравши відповідний пункт меню та надіслати фотокопії документів про сплату медичної послуги. Фахівці з врегулювання зв’яжуться з клієнтом в разі необхідності яких-небудь уточнень. Строк отримання компенсації - від 2-3 робочих днів.

Які конкретні страхові програми пропонуються громадянам України? Медична програма ARXiMED забезпечить потребу у якісних медичних послугах!

Основні переваги медичного страхування ARXiMED:

Якісний сервіс та доступ до кращих медичних закладів України

Приватний медичний сервіс відрізняється високою якістю надання послуг: відсутні довгі черги кожному пацієнту приділяється належна увага.

Залежно від обраної програми (Bronze, Silver, Silver Plus, Gold, Gold Plus) медична страховка покриває витрати на лабораторні дослідження, консультації кращих лікарів, проведення діагностичних процедур, стаціонар та інші медичні послуги. Це дає змогу отримувати високоякісну медичну допомогу саме тоді, коли потрібно і без зайвого стресу.

Дистанційні консультації лікарів

У такі неспокійні часи дуже важливо мати змогу отримувати медичні консультації онлайн.

ARXiMED надає таку можливість: пацієнти зможуть отримати дистанційні консультації (так звана “телемедицина”) навіть з вузькими спеціалістами, що може бути корисним як для тих, хто змінив місце проживання, так і для тих, хто з різних причин не має можливості відвідати лікаря особисто.

Оплата частинами

Програма ARХiMED пропонує оплату частинами, що дуже зручно для сімейного фінансового планування. Захист від несподіваних витрат на медичні послуги дозволяє зекономити значну суму коштів.

При цьому застрахувати можна всю сім’ю: програми розраховані на вік від 1 до 75 років.

Економія коштів

Медичний поліс ARХiMED передбачає франшизу (часткову сплату коштів самим клієнтом), тож ви самостійно можете вирішувати, скільки готові витрачати на медичне обслуговування.

Річне покриття залежно від обраної програми страхування становить 100 000 грн, 200 000 грн та 500 000 грн відповідно.

Програма ARXiMED також пропонує допомогу в пошуку медикаментів, а саме надання інформації про наявність медикаментів в аптеках міста та їх вартість.

Договір може бути укладений на 1 рік з можливістю поновлення на наступний.

Медичне страхування дозволяє забезпечити вас та вашу родину якісним захистом від несподіваних проблем зі здоров’ям.

Зі страховим полісом витрати будуть набагато меншими, ніж без нього, тож варто замислитися про медичне страхування від надійної страхової компанії.

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