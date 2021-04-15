Медицинская инфраструктура готова обеспечивать более 160 тысяч прививок в сутки - Дубров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Медицинская инфраструктура Украины готова обеспечивать 160 тысяч прививок в сутки. Об этом в эфире телеканала "НАШ" рассказал профессор кафедры анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета имени Богомольца Сергей Дубров, информирует УНН.
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"Если говорить о медицинской инфраструктуре, то на самом деле количество кабинетов прививок и мобильных бригад могут обеспечивать более 160 тысяч вакцинаций в сутки. То есть была бы вакцина - и можно было бы идти по плану и вакцинировать всех желающих до конца текущего года", - рассказал Дубров.
Детали
Логистически Украина, по словам врача, готова к поставкам любых вакцин, в частности - Pfizer.
"Если завтра 117 тысяч доз вакцин Pfizer будут доставлены, то логистически расписано как она сохраняется и на складах", - отметил Дубров.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что сегодня началась вакцинация от COVID-19 украинских паралимпийцев и олимпийцев вакциной CoronaVac китайского производителя SinovacBiotech.
Завтра, 16 апреля, по словам Степанова, в Украину прибывает партия из 117 тысяч доз вакцины Pfizer по программе COVAX. А в ближайшие месяцы ожидается поставка первых партий из 10 млн доз по соглашению Минздрава по Pfizer.