Медична інфраструктура готова забезпечувати понад 160 тисяч щеплень на добу – Дубров

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"Якщо говорити про медичну інфраструктуру, то насправді кількість кабінетів щеплень та мобільних бригад можуть забезпечувати понад 160 тисяч вакцинацій на добу. Тобто була б вакцина – і можна було б йти за планом і вакцинувати всіх бажаючих до кінця поточного року", - розповів Дубров.

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Логістично Україна, за словами лікаря, готова до поставок будь-яких вакцин, зокрема – Pfizer.

"Якщо завтра 117 тисяч доз вакцин Pfizer будуть доставлені, то логістично розписано як вона зберігається і на яких складах", - зазначив Дубров.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca(Covishield).

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що сьогодні розпочалась вакцинація від COVID-19 українських паралімпійців та олімпійців вакциною CoronaVac китайського виробника SinovacBiotech.

Завтра, 16 квітня, за словами Степанова, в Україну прибуває партія зі 117 тисяч доз вакцини Pfizer за програмою COVAX. А у найближчі місяці очікується поставка перших партій із 10 млн доз за угодою МОЗ з Pfizer.