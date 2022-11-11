McDonald's возвращается в Черкассы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сеть ресторанов McDonald’s возобновляет работу в Черкассах, сообщили на странице компании в Facebook, пишет УНН.
Детали
"Черкассы, мы соскучились!" - указали в сети.
Так, рестораны открываются сегодня:
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- ТРЦ Любава, бул. Шевченко, 208/1
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- ул. Смелянская, 31
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МакДональдз работает с 9 до 21 часа, во время воздушной тревоги не работает.
Дополнение
Сеть McDonald's начала поэтапное открытие ресторанов с конца сентября. 20 сентября открылись первые три ресторана в Киеве.
McDonald's закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.