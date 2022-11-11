McDonald's возвращается в Черкассы

Детали

"Черкассы, мы соскучились!" - указали в сети.

Так, рестораны открываются сегодня:



ТРЦ Любава, бул. Шевченко, 208/1



ул. Смелянская, 31



МакДональдз работает с 9 до 21 часа, во время воздушной тревоги не работает.

Дополнение

Сеть McDonald's начала поэтапное открытие ресторанов с конца сентября. 20 сентября открылись первые три ресторана в Киеве.

McDonald's закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.