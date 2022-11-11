McDonald's повертається у Черкаси

Деталі

"Черкаси, ми скучили!" - вказали у мережі.

Так, ресторани відкриваються сьогодні:



ТРЦ Любава, бул. Шевченка, 208/1



вул. Смілянська, 31



Так, МакДональдз працює з 9 до 21 години, під час повітряної тривоги не працює.

Доповнення

Мережа McDonald's розпочала поетапне відкриття ресторанів з кінця вересня. 20 вересня відкрилися перші три ресторани в Києві.

McDonald's закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.