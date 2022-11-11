McDonald's повертається у Черкаси
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Мережа ресторанів McDonald’s відновлює роботу в Черкасах, повідомили на сторінці компанії у Facebook, пише УНН.
Деталі
"Черкаси, ми скучили!" - вказали у мережі.
Так, ресторани відкриваються сьогодні:
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- ТРЦ Любава, бул. Шевченка, 208/1
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- вул. Смілянська, 31
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Так, МакДональдз працює з 9 до 21 години, під час повітряної тривоги не працює.
Доповнення
Мережа McDonald's розпочала поетапне відкриття ресторанів з кінця вересня. 20 вересня відкрилися перші три ресторани в Києві.
McDonald's закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.