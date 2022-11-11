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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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McDonald's повертається у Черкаси

McDonald's повертається у Черкаси

Київ • УНН

 • 426555 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Мережа ресторанів McDonald’s відновлює роботу в Черкасах, повідомили на сторінці компанії у Facebook, пише УНН.

Деталі

"Черкаси, ми скучили!" - вказали у мережі.

Так, ресторани відкриваються сьогодні:

  • ТРЦ Любава, бул. Шевченка, 208/1
  • вул. Смілянська, 31

Так, МакДональдз працює з 9 до 21 години, під час повітряної тривоги не працює.

Доповнення

Мережа McDonald's розпочала поетапне відкриття ресторанів з кінця вересня. 20 вересня відкрилися перші три ресторани в Києві.

McDonald's закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.

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