Почти половина украинцев пробуют новые продукты из-за скидок - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Почти половина украинцев пробуют новые продукты из-за скидок, а более 20% - готовы попробовать из-за интересной упаковки. Таковы результаты исследования Kantar Ukraine, пишет УНН.
Детали
По данным компании, 45% украинцев пробуют новые продукты из-за доступных на них скидок, особенно это касается товаров для дома и бакалеи.
Треть потребителей, как указано, отдают предпочтение товарам из-за их новизны – чаще это импортные продукты, новинки в категории, или алкогольные напитки.
Как сообщается, 21% - попробуют новое из-за интересной упаковки. Особенно это актуально для категории сладостей.
Справочно
База для исследования - городское население, в возрасте 18-65 лет. Количество участников - 1200.