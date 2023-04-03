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Почти половина украинцев пробуют новые продукты из-за скидок - исследование

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Почти половина украинцев пробуют новые продукты из-за скидок, а более 20% - готовы попробовать из-за интересной упаковки. Таковы результаты исследования Kantar Ukraine, пишет УНН.

Детали

По данным компании, 45% украинцев пробуют новые продукты из-за доступных на них скидок, особенно это касается товаров для дома и бакалеи.

Треть потребителей, как указано, отдают предпочтение товарам из-за их новизны – чаще это импортные продукты, новинки в категории, или алкогольные напитки.

Как сообщается, 21% - попробуют новое из-за интересной упаковки. Особенно это актуально для категории сладостей.

Справочно

База для исследования - городское население, в возрасте 18-65 лет. Количество участников - 1200.

Украинские Национальные Новости

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