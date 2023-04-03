Майже половина українців пробують нові продукти через знижки - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Майже половина українців пробують нові продукти через знижки, а понад 20% - готові спробувати через цікаве пакування. Такі результати дослідження Kantar Ukraine, пише УНН.
Деталі
За даними компанії, 45% українців пробують нові продукти через доступні на них знижки, особливо це стосується товарів для дому та бакалії.
Третина споживачів, як вказано, віддають перевагу товарам через їхню новизну – частіше це імпортні продукти, новинки в категорії, чи то алкогольні напої.
Як повідомляється, 21% - спробують нове через цікаве пакування. Особливо це актуально для категорії солодощів.
Довідково
База для дослідження - міське населення, у віці 18-65. Кількість учасників - 1200.