Почти половина православных в Украине заявили о принадлежности к ПЦУ - опрос

Согласно данным социологического опроса, среди украинцев, которые считают себя православными, 48,8% относят себя к Православной церкви Украины, еще 16,3% - к Православной церкви без конкретизации патриархата, 14,2% заявили о принадлежности к УПЦ МП, 8 8% - к Греко-Католической церкви, 4,3% считают себя атеистами, а 4,9% отнесли себя к другим конфессиям (суммарный показатель).

Напомним, Украина рискует потерять Томос из-за раскола в Православной церкви Украины, вызванный "авантюрой" патриарха Филарета.

Справка: Приведенные данные были получены в ходе социологического опроса, проведенного с 12 по 18 мая 2019 Киевским международным институтом социологии (КМИС) методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (с квотной задачей при отборе респондентов). Всего опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативная для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.