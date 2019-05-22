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Майже половина православних в Україні заявили про належність до ПЦУ – опитування

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Близько 49% православних в Україні визначили свою конфесійну належність до Православної церкви України. Про це повідомив Київський міжнародний інститут соціології, передає УНН.

Згідно з даними соціологічного опитування, серед українців, які вважають себе православними, 48,8% відносять себе до Православної церкви України, ще 16,3% - до Православної церкви без конкретизації патріархату, 14,2% заявили про належність до УПЦ МП, 8,8% - до Греко-Католицької церкви, 4,3% вважають себе атеїстами, а 4,9% віднесли себе до інших конфесій (сумарний показник).

Нагадаємо, Україна ризикує втратити Томос через розкол у Православній церкві України, викликаний "авантюрою" патріарха Філарета.

Довідка: Наведені дані були отримані в ході соціологічного опитування, яке було проведене з 12 по 18 травня 2019 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з квотним завданням при відборі респондентів). Усього опитано 1200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,9%.

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