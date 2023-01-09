Почти половина финнов выступают против постоянных баз НАТО в стране - опрос

Финляндия, которая имеет 1340-километровую границу с россией, стремится вступить в НАТО, но все еще требует одобрения нынешних членов Турции и Венгрии.

Детали

Около 39% финнов выступают за постоянную базу НАТО, сообщает общественная телекомпания YLE со ссылкой на новый опрос, проведенный частной телекомпанией MTV.

Опрос также показал, что 49% заявили, что Финляндия должна активнее участвовать в международных военных операциях альянса, а также в деятельности по защите Финляндии. Около 42% высказались за участие Финляндии в НАТО только в тех случаях, когда это напрямую связано с национальной обороной страны.

Опрос также показал, что около 40% финнов поддерживают любое вмешательство НАТО в Украине.

Дополнение

Швеция и Финляндия официально подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, отказавшись от десятилетий военного неприсоединения. Это решение было вызвано войной против Украины.

Но Турция выразила возражение, обвинив две страны в терпимости и даже поддержке террористических групп, включая РПК и террористическую организацию Фетуллах (FETO).

В июне прошлого года Турция и две скандинавские страны подписали меморандум на саммите НАТО, чтобы решить проблемы безопасности Анкары, проложив путь к их возможному членству в альянсе.