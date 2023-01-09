Майже половина фінів виступають проти постійних баз НАТО у країні - опитування

Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон з росією, прагне вступити до НАТО, але все ще потребує схвалення нинішніх членів Туреччини та Угорщини.

Деталі

Близько 39% фінів виступають за постійну базу НАТО, повідомляє громадська телекомпанія YLE з посиланням на нове опитування, проведене приватною телекомпанією MTV.

Опитування також показало, що 49% заявили, що Фінляндія має активніше брати участь у міжнародних військових операціях альянсу, а також у діяльності із захисту Фінляндії. Близько 42% висловилися за участь Фінляндії в НАТО лише у тих випадках, коли це безпосередньо пов'язане з національною обороною країни.

Опитування також показало, що майже 40% фінів підтримують будь-яке втручання НАТО в Україні.

Доповнення

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявку на вступ до НАТО у травні 2022 року, відмовившись від десятиліть військового неприєднання. Це рішення було викликано війною проти України.

Але Туреччина висловила заперечення, звинувативши дві країни в терпимості і навіть підтримці терористичних груп, включаючи РПК та терористичну організацію Фетуллах (FETO).

У червні минулого року Туреччина та дві скандинавські країни підписали меморандум на саміті НАТО, щоб вирішити проблеми безпеки Анкари, проклавши шлях до їхнього можливого членства в альянсі.