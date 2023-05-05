Почти полсотни взрывов: Сумскую область ночью и утром враг обстрелял 6 раз
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Российские войска обстреляли пограничье Сумской области ночью и утром 6 раз. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.
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"Ночью и утром враг совершил 6 обстрелов пограничья. Зафиксировано 43 взрыва", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, обстрелам подверглись населенные пункты 3 Эсманьской, Середино-Будской, Белопольской громад:
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- Эсманская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (13 взрывов) и из АГС (20 взрывов).
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- Середино-Будская громада: враг бил из минометов – 4 взрыва.
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- Белопольская громада: был обстрел из АГС (6 взрывов).
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"Предварительно – без последствий", - указали в ОВА.
Дополнение
По данным Генштаба, за прошедшие сутки враг нанес 10 ракетных ударов по городам Краматорск и Запорожье, нанес 75 авиационных ударов и совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.