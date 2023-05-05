Майже пів сотні вибухів: Сумщину вночі і вранці ворог обстріляв 6 разів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Російські війська обстріляли прикордоння Сумщини вночі та вранці 6 разів. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Вночі та зранку ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 43 вибухи", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, обстрілів зазнали населені пункти 3 Есманської, Середино-Будської, Білопільської громад:
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- Есманська громада: здійснено артилерійський обстріл (13 вибухів) та з АГС (20 вибухів).
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- Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів – 4 вибухи.
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- Білопільська громада: був обстріл з АГС (6 вибухів).
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"Попередньо – без наслідків", - вказали в ОВА.
Доповнення
За даними Генштабу, минулої доби ворог завдав 10 ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 75 авіаційних ударів та здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.