Почти 93 тыс. электронных деклараций уже подано в единый реестр

В пресс-службе НАПК сообщили, что по состоянию на 15:00 28 октября уже подано 88852 декларации. Всего в реестре зарегистрировано более 105300 пользователей.

Среди них: 85823 - ежегодные декларации должностных лиц государственной службы и органов местного самоуправления. Перед увольнением подано 1559 е-деклараций и 315 - после увольнения. Кроме этого, 606 сообщений касаются изменений в имущественном состоянии субъекта декларирования. Еще 549 деклараций поступили от кандидатов на должность.

В пресс-службе напомнили, что последним днем ​​подачи электронных деклараций за 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, является 30 октября 2016 года.