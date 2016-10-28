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Майже 93 тис. електронних декларацій вже подано до єдиного реєстру

Майже 93 тис. електронних декларацій вже подано до єдиного реєстру

Київ • УНН

 • 8429 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Станом на 16:43 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб вже подано 92 681 декларацій, передає УНН з посиланням на реєстр.

Водночас у прес-службі НАЗК повідомили, що станом на 15:00 28 жовтня вже подано 88 852 декларації. Усього в реєстрі зареєстровано понад 105 300 користувачів.

Серед них: 85 823 – щорічні декларації посадовців державної служби та органів місцевого самоврядування. Перед звільненням подано 1559 е-декларацій та 315 – після звільнення. Крім цього, 606 повідомлень стосуються змін в майновому стані суб'єкта декларування. Ще 549 декларацій надійшли від кандидатів на посаду.

У прес-службі нагадали, що останній днем подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, є 30 жовтня 2016 року.

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