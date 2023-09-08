Почти 900 тыс. гривен убытков на ремонте укрытия в Киеве: подрядчику сообщено о подозрении

Детали

По данным следствия, в ноябре 2022 года между коммунальной организацией и подрядной фирмой был заключен договор о предоставлении услуг по проведению капитального ремонта нежилого помещения по просп. Красной калины с обустройством под сооружение гражданской защиты.

Подрядчик, достоверно зная, что часть выполненных работ не соответствуют требованиям нормативно-правовых актов, а их объемы и стоимость являются завышенными, подписал официальные документы, чем нанес ущерб территориальной громаде на сумму 870 тысяч гривен.

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