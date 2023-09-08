Майже 900 тис. гривень збитків на ремонті укриття у Києві: підряднику повідомлено про підозру

Деталі

За даними слідства, у листопаді 2022 року між комунальною організацією та підрядною фірмою був укладений договір про надання послуг з проведення капітального ремонту нежитлового приміщення по просп. Червоної калини з облаштуванням під споруду цивільного захисту.

Підрядник, достовірно знаючи, що частина виконаних робіт не відповідають вимогам нормативно-правових актів, а їх обсяги та вартість є завищеними, підписав офіційні документи, чим завдав шкоду територіальній громаді на суму 870 тисяч гривень.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Незаконно видобували копалини у заказнику: посадовцю повідомили про підозру