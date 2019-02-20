Почти 9% проб питьевой воды из централизованных источников водоснабжения в Украине не соответствуют требованиям

"По результатам проведенных исследований не соответствовало требованиям законодательства 1,15 тыс. (8,9%) проб питьевой воды з централизованных источников водоснабжения и 1981 (29,7%) пробы воды питьевой децентрализованных источников водоснабжения", - говорится в сообщении.

Всего в 2018 году лаборатории, находящихся в сфере управления Госпродпотребслужбы, исследовали 12921 проб воды питьевой централизованных источников водоснабжения и 6660 проб воды питьевой децентрализованных источников водоснабжения.

По данным Госпродпотребслужбы, загрязненная вода стала причиной 6 вспышек, в том числе один был связан с водой открытых водоемов (пострадало 220 человек, из них 121 ребенок) против 7-ми вспышек в 2017 году (295 человек, из них 151 ребенок).

В прошлом году специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в расследовании 163 вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний, при которых заболело 1899 человек, в том числе 1029 детей (66,8%), что меньше показателей 2017 года.