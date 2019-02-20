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Почти 9% проб питьевой воды из централизованных источников водоснабжения в Украине не соответствуют требованиям

Почти 9% проб питьевой воды из централизованных источников водоснабжения в Украине не соответствуют требованиям

Киев  •  УНН

 • 12421 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей провела исследование питьевой воды из централизованных источников водоснабжения в Украине и почти 9% проб не соответствуют требованиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужба.

"По результатам проведенных исследований не соответствовало требованиям законодательства 1,15 тыс. (8,9%) проб питьевой воды  з централизованных источников водоснабжения и 1981 (29,7%) пробы воды питьевой децентрализованных источников водоснабжения", - говорится в сообщении.

Всего в 2018 году лаборатории, находящихся в сфере управления Госпродпотребслужбы, исследовали 12921 проб воды питьевой централизованных источников водоснабжения и 6660 проб воды питьевой децентрализованных источников водоснабжения.

По данным Госпродпотребслужбы, загрязненная вода стала причиной 6 вспышек, в том числе один был связан с водой открытых водоемов (пострадало 220 человек, из них 121 ребенок) против 7-ми вспышек в 2017 году (295 человек, из них 151 ребенок).

В прошлом году специалисты Госпродпотребслужбы приняли участие в расследовании 163 вспышек острых кишечных инфекционных заболеваний, при которых заболело 1899 человек, в том числе 1029 детей (66,8%), что меньше показателей 2017 года.

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